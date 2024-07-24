القبض على "اطراف مشاجرات مسلحة" وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

2024-07-24 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، القبض على "اطراف مشاجرات مسلحة" وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن خطط قيادة عمليات بغداد للحد من ظاهرة السلاح المنلفت ومرتكبي الدكات العشائرية "ارهاب الاحياء السكني" والقضاء على هذه الظاهرة، تمكنت القطعات الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية، من القاء القبض 26 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم 12 اطراف مشاجرات مسلحة وضبط الأسلحة والاعتدة التي بحوزتهم في منطقة الكرادة".

وأضافت: "وأيضا، القبض على 3 متهمين اقدموا على اطلاق النار باتجاه قواتنا الأمنية اثناء تدخلهم لفض مشاجرة اندلعت بالأسلحة بين طرفين في منطقة النهروان".

وأشارت إلى أن "قوة أخرى من الفرقة ذاتها، تمكنت من اعتقال 4 اشخاص يقومون ببيع المشروبات الكحولية غير المجازة في الطرق العامة، وذلك ضمن منطقتي الكرادة، ابي نؤاس بجانب الرصافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكدت أنه "تم تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات ذات الشأن لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".