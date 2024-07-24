الأولمبي يفتتح مشواره بمواجهة أوكرانيا في باريس

2024-07-24 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يلاقي منتخبنا الأولمبي نظيره الأوكراني في ليون، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، لحساب مباريات المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بغداد.

وتعدّ المشاركة هي السادسة للعراق في مسابقة كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية حيث سبق وأن حقق المركز الرابع كأفضل إنجاز خلال دورة الألعاب الأولمبية في أثينا قبل عشرين عاما.

ويعوّل منتخب أسود الرافدين على خبرات المهاجم أيمن حسين من أجل بلوغ مرحلة متقدمة في المسابقة.



