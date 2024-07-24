أسعار النفط ترتفع مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية

2024-07-24 09:54:07 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تراجع استمر عدة أيام مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية لكن التوقعات بقرب التوصل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حال دون استمرار الصعود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي […]

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