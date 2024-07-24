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بينها العراق.. سبع مباريات اليوم بانطلاق منافسات أولمبياد باريس لكرة قدم الرجال

بينها العراق.. سبع مباريات اليوم بانطلاق منافسات أولمبياد باريس لكرة قدم الرجال
بينها العراق.. سبع مباريات اليوم بانطلاق منافسات أولمبياد باريس لكرة قدم الرجال
2024-07-24 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من منافسات الرجال لكرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 باقامة سبع مواجهات.

‏وتقام عند الساعة الـ 4:00 عصرا مباراتان تجمع الأولى المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب المغربي في المجموعة B ، على ملعب جيوفروي جيشار ، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي إسبانيا وأوزبكستان في المجموعة C على ملعب بارك دي برانس.

‏وتقام مباراتان عند 6:00 عصرا تجمع الأولى منتخب مصر مع منتخب الدومينيكان في المجموعة C ، ‏في حين تجمع المباراة الثانية فريقي غينيا ونيوزيلندا في المجموعة A على ملعب اليانز ريفيرا .

‏بينما تقام في 8:00 مساء مباراتان تجمع الأولى المنتخب العراقي مع نظيره الأوكراني في المجموعة B على ملعب غروباما ، ويلاقي اليابان في الثانية نظيرة الأوروغواي في المجموعة D على ملعب نوفو دي بوردو .

‏وتقام مباراة واحدة عند 10:00 مساء تجمع منتخب فرنسا مع نظيره الأمريكي في المجموعة A على ملعب فليو دروم ، بينما سيكون منتخب مالي في المجموعة D في الانتظار.

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