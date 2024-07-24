بينها العراق.. سبع مباريات اليوم بانطلاق منافسات أولمبياد باريس لكرة قدم الرجال

2024-07-24 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من منافسات الرجال لكرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 باقامة سبع مواجهات.

‏وتقام عند الساعة الـ 4:00 عصرا مباراتان تجمع الأولى المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب المغربي في المجموعة B ، على ملعب جيوفروي جيشار ، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي إسبانيا وأوزبكستان في المجموعة C على ملعب بارك دي برانس.

‏وتقام مباراتان عند 6:00 عصرا تجمع الأولى منتخب مصر مع منتخب الدومينيكان في المجموعة C ، ‏في حين تجمع المباراة الثانية فريقي غينيا ونيوزيلندا في المجموعة A على ملعب اليانز ريفيرا .

‏بينما تقام في 8:00 مساء مباراتان تجمع الأولى المنتخب العراقي مع نظيره الأوكراني في المجموعة B على ملعب غروباما ، ويلاقي اليابان في الثانية نظيرة الأوروغواي في المجموعة D على ملعب نوفو دي بوردو .

‏وتقام مباراة واحدة عند 10:00 مساء تجمع منتخب فرنسا مع نظيره الأمريكي في المجموعة A على ملعب فليو دروم ، بينما سيكون منتخب مالي في المجموعة D في الانتظار.