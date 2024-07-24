الخزانة الأمريكية تلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن امتلاكها أصولا روسية

2024-07-24 10:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ألزمت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية في الولايات المتحدة بأن تبلغ الوزارة بامتلاكها أصولا روسية حتى يوم 2 أغسطس المقبل. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى أن جميع المؤسسات يجب أن توجه رسائل بهذا الصدد إلى إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية في غضون 10 أيام من اكتشاف الأصول الروسية لديها، أو في موعد لا يتعدي 2 أغسطس المقبل. ويأتي ذلك في إطار القانون الأمريكي الجديد حول مصادرة واشنطن للأصول الروسية المجمدة في إطار العقوبات ضد موسكو التي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع قانونا بهذا الشأن في أبريل الماضي. وحذرت روسيا من أن أي مصادرة لأصولها السيادية ستعتبر سرقة ولن تبقى دون رد.