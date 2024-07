2024-07-24 10:08:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى محافظة ذي قار، وكان في استقباله محافظ ذي قار، وذلك في زيارة رسمية لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.انتهى.

