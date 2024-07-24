الداخلية تشكل لجنة لوضع ضوابط على حركة عجلات (الدلفري)

2024-07-24 10:08:32 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة لوضع ضوابط حركة عجلات (الدلفري) داخل المدن.

الوزارة أكدت ان اللجنة ستعمل على تنظيم جميع العاملين بهذا المجال وأخذ المعلومات الخاصة بهم والتأكد من ملفهم الأمني.

وأضافت ان هذا الإجراء يأتي بعد أن سجلت الداخلية استغلال المهنة في ارتكاب جرائم كالقتل والسرقة والمخدرات ما يستلزم وجود آلية لتنظيم عمل تلك الشريحة التي تروم كسب مصدر رزقها وعدم تأثير العصابات الإجرامية في عملهم.



