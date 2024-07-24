رئيس الوزراء يصدر توجيهات لرفع أجور عمال النظافة

2024-07-24 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات لرفع أجور عمال النظافة.

وجاء في كتاب صادر من مكتب رئيس الوزراء موجها الى امانة بغداد وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بإبداء الاهتمام والرعاية اللازمة بعمال النظافة، وبما يأتي:-

عند الاعلان عن أيام العطل الرسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بغداد والمحافظات، يتم صرف مكافأة نقدية لعمال النظافة الذين هم على الملاك الدائم، ويتم مضاعفة أجور عمال النظافة العاملين (بأجور) (يومية) ليوم العطلة للسبب أنفاً.