الموارد: ردم وإزالة 707 بحيرات أسماك متجاوزة في كركوك

2024-07-24 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن ردم 707 بحيرات أسماك متجاوزة في عموم محافظة كركوك منذ إطلاق حملة إزالة التجاوزات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحملة شملت إزالة 531 بحيرة متجاوزة على المياه السطحية و171 بحيرة متجاوزة على المياه الجوفية في محافظة كركوك".

وأضاف، أن "اللجنة المكلفة بإزالة التجاوزات في المحافظة مستمرة بأعمال ردم وإزالة البحيرات المعاد ملؤها من المياه الجوفية"، مؤكداً أن "الحملة لم تنته حتى إزالة جميع التجاوزات على المياه الجوفية والسطحية".

وأشار إلى، أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع القوات الأمنية لإسناد فرق إزالة التجاوزات ومجلس القضاء الأعلى من خلال إقامة الدعاوى ضد المتجاوزين وحسمها".