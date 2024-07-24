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مصرع واصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق السليمانية – عربت

مصرع واصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق السليمانية – عربت
مصرع واصابة 4 اشخاص بحادث سير على طريق السليمانية – عربت
2024-07-24 11:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، بمصرع واصابة اربعة اشخاص بحادث سير على طريق السليمانية – عربت.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب اثنين اخرين بحادث سير على طريق السليمانية – عربت".

وأضاف المصدر، ان "الحادث وقع نتيجة تصادم عدد من السيارات"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثث الى الطب العدلي فيما نقل الجرحى الى المستشفى القريب لتلقي العلاج".

 


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