اعتقال فتاة وشخصين أحدهما طعن شقيقتيه بدافع "غسل العار" في بغداد

2024-07-24 11:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على فتاة وشخصين أحدهما طعن شقيقتيه بحادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة بغداد/ الرصافة ألقت القبض على شخص قام بطعن شقيقتيه بعدة طعنات بمنطقة الشعب / حي البساتين بدافع غسل العار بسبب وجود مقاطع فيديوية انتشرت لهن يمارسن بها الدعارة".

ولاحقاً، أكدت شرطة بغداد الرصافة في بيان، القبض على متهم لقيامه بطعن شقيقاته اثر خلافات عائلية.

وقالت الشرطة في بيانها، إنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث طعن امرأتين ضمن منطقة حي البساتين، على الفور توجهت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(قسم شرطة الشعب ومركز شرطة سومر) وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى إلى محل الحادث وتبين إصابة امرأتين بعدة طعنات من قبل شقيقهن اثر خلافات عائلية، الذي لاذ بالفرار.

وتابعت، "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التوصل إلى الجاني وتحديد مكان تواجده ضمن منطقة الفصل والقبض عليه بعد مطاردته، ليتم إيداعه التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".

وفي السياق، ألقت الشرطة بحسب المصدر "القبض على رجل وفتاة تولد 2002 بعد مشاجرة بينهما تطورت الى التجاوز اللفظي وضرب اليد من الطرفين ضمن مدينة الكاظمية.

وبحسب ادعاء الفتاة فإن "سبب المشاجرة هو ابتزازها إلكترونيا".