اندلاع حريق في وزارة التعليم ببغداد والدفاع المدني يخلي الموظفين والمراجعين

2024-07-24 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، باندلاع حريق في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العالمي وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تم إخلاء موظفي ومراجعي وزارة التعليم كافة بعد اندلاع النيران في "كرفان" داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المصدر أنه، تم اخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، و حسب المعلومات الواردة فإن الحادث ناجم عن تماس كهربائي.

من جهتها أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان للرأي العام تفاصيل الحريق الذي نشب في محيط مبنى الوزارة في المجمع التربوي صباح هذا اليوم.

وذكرت في بيانها، أن الحادث حصل في مساحة خارجية ليست جزء من البناية وأن مسؤولي الدفاع المدني عالجوا الحريق واتخذوا كل الإجراءات الاحترازية لإخلاء المراجعين بشكل مؤقت.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر حزيران الماضي، إندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.