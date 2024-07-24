2024-07-24 11:32:02 - المصدر: الفرات نيوز



إلى وزارة الدفاع - أمانة السر العام

وزارة الداخلية - مكتب الوزير جهاز مكافحة الارهاب جهاز المخابرات الوطني العراقي جهاز الامن الوطني العراقي هيئة الحشد الشعبي - مكتب رئيس الهيئة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجه السيد رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة بحسن التعامل مع المتدربين في الكليات والمؤسسات التدريبية والدورات المختلفة ومراقبة حالات المبالغة في تعامل الضباط وضباط الصف مع المتدربين وان لا تصل إلى حد الاستهانة بكرامتهم والإيغال بالإساءة الجسدية التي تؤدي احياناً إلى الإضرار الجسدية أو الانسحاب من الدورة والتخلي عن مخرجاتها الوظيفية وعلى الأمرين والقادة وعمداء الكليات مراقبة ذلك ومحاسبة المقصر فأن الذات الإنسانية هي الاسمى في الشخصية العراقية التي نتوسم فيها قيادة المستقبل.