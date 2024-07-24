150 الفا لكل 100 دولار.. "تجار جشعون" يتحكمون بأسعار الصرف.. أين الرقابة والإجراءات الحكومية؟

2024-07-24 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تستمر ازمة سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية مع سيطرة السعر الموازي على البورصات الرئيسية في العراق الذي يتحكم فيه "تجار جشعون" مع غياب واضح للرقابة والإجراءات الحكومية التي تحد من سيطرتهم على الأسعار.

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في العاصمة بغداد سعر بيع مرتفع عند 149.550 دينار لكل 100 دولار بينما استقر سعر الشراء عند 148.500.

أما الأسواق المحلية فتأثرت بالارتفاع وباعت 100 دولار بـ150.500 دينار، والتي تؤثر بدورها على أسعار السلع والمواد المستوردة وحتى المحلية.

ووعدت حكومة السوداني بالسيطرة على أسعار الصرف واتخذت إجراءات فعلية، الا انها لم تثمر عن شيء، كون من يتحكم بالأسعار "مستنفذون" في الدولة اظهروا عجزها عن التصدي لهم او حتى الرقابة عليهم، بحسب مراقبين.