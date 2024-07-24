صدور حكم الاعدام بحق 464 مدانا في اقليم كوردستان دون تنفيذه

2024-07-24 11:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن مدير السجون الاصلاحية في إقليم كوردستان احسان عبدالرحمن عن قبوع أكثر من 5000 من المدانين في السجون الاصلاحية، واصدار حكم الاعدام بحق 464 شخصاً. وقال عبدالرحمن لقناة8 إن 5536 شخصا من المعاقبين في المحاكم يقضون أحكامهم في السجون الاصلاحية في اقليم كوردستان. واضاف ان 1386 منهم مدانون بالمخدرات، بما في ذلك متعاطي المخدرات والمتاجرين بها، وحكم على 464 منهم بالإعدام وهم في مرافق إصلاحية، لكن عقوبة الإعدام لا يتم تنفيذها. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان العراقي بقراءة قانون العفو العام، فيما اكد مدير السجون الاصلاحية في إقليم كوردستان احسان عبدالرحمن ، انه في حال اصدار عفو عام في العراق،