وزير الداخلية ومحافظ ذي قار يبحثان الخطة الأمنية لزيارة الأربعين مع قيادات الجنوب

2024-07-24

شبكة اخبار الناصرية:عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومحافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي اجتماعا أمنيا مشتركا بحضور القيادات الأمنية لمحافظات الجنوب، وذلك لبحث آخر الاستعدادات والخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية المرتقبة. انتهى.

