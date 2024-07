ذي قار: إلقاء القبض على متهم بتهريب النفط وضبط عجلته

2024-07-24 11:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على متهم بتهريب النفط وضبط عجلته في محافظة ذي قار. وبحسب بيان الوزارة اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان مفارز سيطرة شرطة الطاقة في ذي قار تمكنت من ضبط عجلة “بيك آب” محملة بمنتوج نفطي ومشتقاته، بدون موافقات رسمية، وذلك بناءً...

