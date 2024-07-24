قصي هاشم: الفوز على أوكرانيا هو البوابة الحقيقية للاستمرار في الأولمبياد

2024-07-24 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد المدرب قصي هاشم، أن الفوز على منتخب أوكرانيا ضمن المجموعة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024 ، يعد البوابة الحقيقية للاستمرار في البطولة.

وقال هاشم، في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللقاء الأول يعد البوابة الحقيقية للاستمرار في البطولة وأن الفائز فيها سيضع قدماً لضمان المنافسة على إحدى بطاقتي الانتقال إلى الدور الثاني وتعطي الاطمئنان للملاك التدريبي واللاعبين من أجل تقديم المستوى الجيد".

وأضاف هاشم أنه" من الضروري التعامل بشكل واقعي ومتوازن مع قدرات المنتخب الأوكراني الذي يعد من الفرق الأوروبية القوية ويتميز بالاستقرار التدريبي، بقيادة المدرب رسلان روتان الذي أشرف على تدريب منتخبات بلاده في الفئات العمرية لسنوات طوال مما يؤكد قوة فرق المجموعة إلى جانب المغرب والأرجنتين".

وتابع هاشم :" كان المفترض إقامة عدد من المباريات الودية وليس الاقتصار على مباراة واحدة مع نظيره المصري، كون المواجهات التجريبية تعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم والأهم في هذه المرحلة عدم تسليط الضغوطات الإعلامية والجماهيرية على الفريق خلال هذه المشاركة المهمة".