رابطة لا ليجا تحرج أندية الدوري قبل انطلاق جولة التراخيص

2024-07-24 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي المالكي

أكد المنسق الإعلامي للجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم بلال زكي أن لوائح الموسم المقبل ستكون أصعب على الأندية من المواسم السابقة.

وقال زكي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" لوائح العام الماضي كانت بحسب التراخيص الآسيوية أما الموسم الجديد 2024 – 2025 فأصبحت تراخيص آسيوية زائداً لا ليجا "، مبيناً أن" رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) أضافت بعض الشروط الخاصة لمنح الرخصة للأندية ما يجعلها أكثر صعوبة من الموسم السابق".

وأضاف زكي أن" لجنة التراخيص أكملت اللوائح وتم رفعها الى المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة وبانتظار التصويت عليها ليتم تعميمها رسمياً على الأندية"، موضحاً أن" اللجنة ستمنح الأندية الوقت الكافي لاستيفاء شروط اللوائح بعدها ستنطلق جولة تفتيش الأندية وتدقيق ملفاتها لتكون جاهزة قبل بداية الموسم المقبل".