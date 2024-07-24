بالفيديو.. رئيس اللجنة الأولمبية يحث اللاعبين على تقديم أفضل المستويات أمام أوكرانيا

2024-07-24 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

حثّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، لاعبي منتخبنا على تقديم أفضل المستويات الفنية والبدنية في لقاء اليوم أمام أوكرانيا في مستهل المشاركة في أولمبياد باريس.

وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفوز على المنتخب الأوكراني يعني حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني، وهذا ليس ببعيد عن هذه الثلة الرائعة والتشكيل المثالي الذي وقعت عليه مسؤولية ارتداء قميص المنتخب الأولمبي، ونحن نضع ثقتنا بهم وبالجهاز التدريبي على الخروج بنتيجة إيجابية تسعدنا وتسعد الجماهير الرياضية التي ستتابع هؤلاء الأبطال وهم يدافعون عن سمعة الكرة العراقية في أهم بطولة في العالم."

وأضاف مفتن أن" لاعبينا على قدر المسؤولية والاهتمام الحكومي الكبير، لاسيما اهتمام ورعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، لذلك فإن الجميع سيقف خلفكم من أجل المؤازرة والمساندة، ونتطلع لنتائج استثنائية تعيد إلى الأذهان التوهج العراقيّ، وتؤكد قدراتكم على الوصول إلى مديات أوسع وأكبر".

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