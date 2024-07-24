انتحار شاب واعتقال شخصين يديران أكثر من 200 صفحة للابتزاز جنوبي العراق

2024-07-24 12:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقدم شاب على الانتحار جراء رسوبه في الصف السادس الإعدادي، في حين تمكن جهاز الأمن العراقي من إلقاء القبض على متهمين إثنين كانا يديران أكثر من 200 صفحة للابتزاز والتشهير في حادثين منفصلين في محافظتين مختلفتين جنوبي العراق.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن شاباً يُدعى (م، ر) من مواليد العام 2004 أقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه بقطعة قماش بسبب رسوبه في الصف السادس الاعدادي.

من جهته قال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان، إنه "بعد عملية رصد ومتابعة منصات ومواقع التواصل الإجتماعي ونتيجة شكوى تلقاها الجهاز تفيد بتعرض عدد من المواطنين والوجهاء ومديري الوحدات الإدارية والمسؤولين في محافظة المثنى إلى عمليات ابتزاز وتشهير إعلامي عبر مواقع وصفحات التواصل الأجتماعي، قامت مفارز جهاز الأمن الوطني في المحافظة بعد تفعيل الجهد الاستخباري واستحصال الموافقات القضائية من تحديد هوية متهمين اثنين وإلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما (9) أجهزة موبايل و (5) أجهزة لابتوب وأختام متعددة".

ووفقا للبيان، فإنه بعد مواجهتهما بالأدلة الكافية اعترفا صراحة بادرتهما لأكثر من (200) حساب وبيج بأسماء وعناوين متعددة، تستخدم للسب والقذف الإبتزاز والتشهير مقابل الحصول على مبالغ مالية من شخصيات عامة ومعروفة.

وتابع البيان أنه قد جرى تدوين اقوالهما أصولياً وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون.