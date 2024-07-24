في اولى مبارياته ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.. منتخبنا الأولمبي يواجه نظيره الاوكراني اليوم الساعة 8 مساء

2024-07-24 12:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





يواجه منتخبنا الاولمبي نظيره الاوكراني، اليوم الساعة الـ8 مساء على ملعب مدينة ليون الفرنسية، ضمن دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وذكر اتحاد كرة القدم في بيان انه "أقيم، اليوم الثلاثاء، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الأولمبيّ ونظيره الأوكرانيّ والتي ستجري غداً الأربعاء ضمن دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بحضور المديرِ الإداريّ عبد الجبار هاشم، وطبيب المنتخب علي فاروق، ومسؤول التجهيزات عمار زهير، فضلاً عن المنسقِ العامّ للاتحاد في أوروبا روان الناهي".

وأضاف البيان، أن "المؤتمر الصحفي تناول قضيةَ فحص المنشطات والمنطقة الفنيّة، والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة، كما جرى في المؤتمرِ تثبيتُ تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافةً إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة وكذلك زيي الفريقين حيث سيلعب منتخبنا بالزي الأبيض وأوكرانيا بالزي الأزرق".

ويلعب منتخبنا الأولمبي ضمن "المجموعة الثانية برفقة المغرب والأرجنتين وأوكرانيا.



