الأمن الوطني يطيح بمتهمين إثنين يديران أكثر من 200 صفحة للابتزاز في المثنى

2024-07-24 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، الإطاحة بمتهمين إثنين يديران أكثر من 200 صفحة للابتزاز في محافظة المثنى.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد عملية رصد ومتابعة لمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي ونتيجة لشكاوى تلقاها جهاز الأمن الوطني تفيد بتعرض عدد من المواطنين والوجهاء ومدراء الوحدات الإدارية والمسؤولين في محافظة المثنى إلى عمليات ابتزاز وتشهير إعلامي عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، قامت مفارز جهاز الأمن الوطني في المحافظة بعد تفعيل الجهد الاستخباري واستحصال الموافقات القضائية من تحديد هوية متهمين إثنين والقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما 9 أجهزة موبايل و5 أجهزة لابتوب وأختام متعددة".

وأضاف، إنه "بعد مواجهتهما بالأدلة الكافية اعترفا صراحة بادرتهما لأكثر من 200 حساب وبيج بأسماء وعناوين متعددة، تستخدم للسب والقذف للابتزاز والتشهير مقابل الحصول على مبالغ مالية من شخصيات عامة ومعروفة".

وأكد البيان أنه "قد جرى تدوين أقوالهما أصولياً وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".