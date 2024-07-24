شركة عربية تستعين بالذكاء الاصطناعي لتطوير حقول النفط في مصر

2024-07-24 12:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استعانت شركة إماراتية بالذكاء الاصطناعي في إطار خطتها لتطوير حقول النفط في مصر، ضمن إستراتيجيتها لزيادة الإنتاج ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في القطاع. ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة مقرّها واشنطن، دشّنت دراغون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، مشروعًا رائدًا لتطوير حقلي المرجان وبدري بخليج السويس في مصر، باستعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. يأتي المشروع الجديد في إطار خطط دراغون أويل لاستثمار 500 مليون دولار في حقول النفط في مصر خلال العام الجاري، للحفاظ على معدل الإنتاج بواقع 61 ألف برميل نفط يوميًا. وتعدّ دراغون أويل من أوائل الشركات العالمية العاملة في الشرق الأوسط التي توسعت في استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمختلف التخصصات، إذ يعكس المشروع خطوة إستراتيجية مهمة نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات التكنولوجية وتوفير أفضل بيئة عمل لشركات الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز. الذكاء الاصطناعي يهدف مشروع الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاج وتمديد عمر حقلَي المرجان وبدري بشكل فاعل، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والاستدامة البيئية، ويمثّل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي والابتكار في صناعة النفط والغاز المصرية. ويعكس المشروع التزام الشركة الإماراتية بتحقيق الاستدامة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية إقليميًا وعالميًا. وتضمنت خطة تدشين المشروع، الذى حضره المهندس فريد الهاشمي وعدد من قيادات وزارة البترول المصرية، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للبترول وشركات نفطية محلية وعالمية، فقرات تدريبية لمدة 4 أيام لأكثر من 50 مهندسًا من العاملين في قطاع النفط والغاز من مختلف المؤسسات والشركات النفطية العاملة في القطاع. ويهدف التدريب لدعم صناعة النفط وتنمية الكفاءات الشابة وتدريبها بأحدث طرق التكنولوجيا المختصة بتطوير حقول النفط في مصر باستعمال الذكاء الاصطناعي. وتعدّ دراغون أويل شركة متخصصة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، يقع مقرّها الرئيس في دبي، وهي مملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية إينوك. دراغون أويل تستهدف خطة مشروع الإنتاج المبكر من حقل نفط شمال صفا الذي تديره دراغون أويل زيادة معدلات الإنتاج إلى 12 ألف برميل يوميًا، من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة. وبدأت الشركة الإماراتية في فبرايرشباط إنتاج النفط الخام من حقل الوصل شمال صفا، الذي يُعدّ أول اكتشاف نفطي للشركة في مصر. وجاء تشغيل منصة الوصل البحرية بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر لحقل الوصل، وبعد إكمال عمليات تقييم البئر جنوب بلاعيم 2935 أ، ووضعه على الإنتاج بمعدل أولي يبلغ 3000 برميل من النفط الخام يوميًا. ويعدّ حقل الوصل شمال صفا، الذي اكتُشف عام 2021 علي يد شركة دراغون أويل، أكبر الاكتشافات النفطية في منطقة خليج السويس خلال الـ20 سنة الأخيرة، بمخزون نفطي تجاوز 95 مليون برميل على أقل تقدير، وهو الأمر الذي حفّز الشركة الإماراتية على تبنّي مشروع طموح للإنتاج المبكر، بإجمالي استثمارات يبلغ 200 مليون دولار. وكانت دراغون أويل قد استحوذت على 100 من حقوق شركة بي بي مصر في صفقة قيمتها 850 مليون دولار خلال 2020، لتصبح شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلًا من شركة بي بي البريطانية في كل امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس. كما وقّعت الشركة مع مصر مؤخرًا اتفاقية التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل شمال صفا والوصل بخليج السويس، لتصدير حصّتيهما من النفط الخام الإضافي المنتج من الحقلين، الذي يمثّل أحد مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمية، معًا لأول مرة.