ميسان تعلن إنجاز 69 مدرسة خال عامين.. كم مشروع تبقى؟

2024-07-24 12:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية تربية ميسان، اليوم الأربعاء، عن تحقيق نسب متقدمة في مشاريع المدارس، فيما أشارت الى إنجاز 69 مدرسة في المحافظة خلال عامين. وقال مسؤول الأبنية المدرسية في مديرية تربية ميسان حسين الشمري: إنه بخصوص المدارس التي أنجزت خلال عام 2023 فقد بلغت 44 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس المنجزة خلال العام الحالي 25 مدرسة. وأضاف الشمري، أنه بالنسبة لمشاريع خطة عام 2023 لتنمية الأقاليم فقد بلغت 57 مشروعاً، تم التعاقد على 43 منها فيما يتم إكمال إجراءات التعاقد على 14 مشروعاً في قسم العقود في تربية المحافظة. وتابع الشمري، أن قسم العقود في تربية المحافظة مستمر بإكمال إجراءات التعاقد على مشروع القرض الصيني، المتضمن 52 بناية مدرسية، حيث تم تسلم وإنجاز 9 مدارس. وأكد الشمري، أن هناك نسب إنجاز متقدمة في بعض المدارس قد تجاوزت 90، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه سيتم تسلم 35 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل ، بحسب ما ورد من قبل لجنة متابعة القرض الصيني.