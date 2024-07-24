السيد الحكيم: ضرورة العمل على استعادة صلاحيات الحكومات المحلية عملا بمبدأ اللامركزية

2024-07-24 12:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلال لقائنا عددا من أعضاء مجلس محافظة البصرة الفيحاء وبعد أن استمعنا للخطط والتحديات، شددنا على ضرورة تقديم الخدمات للمواطن البصري وإدامة عجلة الإعمار والتنمية والعمل على استعادة صلاحيات الحكومات المحلية عملا بمبدأ اللامركزية ، وأهمية تكامل الأدوار بين المحافظين ومجالس المحافظات، كما دعونا للحضور الميداني والتواصل مع المواطنين وتفعيل الدور الرقابي لمجلس المحافظة، ومراقبة مشاريع الوزارات والمساعدة في سرعة إنجازها عبر تذليل الصعوبات والعقبات.

أكدنا أيضا أهمية إشاعة الإيجابية والتفاؤل ومغادرة السلبية والاعتزاز بالمنجزات التي تحققت والمراكمة عليها.