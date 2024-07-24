2024-07-24 12:48:08 - المصدر: منصة إيشان

شكلت وزارة الداخلية، لجنة لوضع ضوابط حركة عجلات (الدليفري) داخل المدن. وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، لجريدة “الصباح”، إن “اللجنة ستعمل على تنظيم جميع العاملين بهذا المجال وأخذ المعلومات الخاصة بهم والتأكد من ملفهم الأمني”. وذكر أن “الإجراء يأتي بعد أن سجلت وزارته استغلال المهنة في ارتكاب جرائم كالقتل والسرقة والمخدرات، ما يستلزم […]

ظهرت المقالة الداخلية تشكل لجنة لتنظيم العاملين في مجال “الدليفري” أولاً على ايشان.