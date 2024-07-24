الأمن الوطني يلقي القبض على متهمين كانا يديران أكثر من 200 صفحة للابتزاز

2024-07-24 12:54:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين اثنين كانا يديران أكثر من 200 صفحة للابتزاز والتشهير في محافظة المثنى.

وذكر بيان للجهاز، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد عملية رصد ومتابعة لمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي ونتيجة لشكاوى تلقاها جهاز الأمن الوطني تفيد بتعرض عدد من المواطنين والوجهاء ومدراء الوحدات الإدارية والمسؤولين في محافظة المثنى إلى عمليات ابتزاز وتشهير إعلامي عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، قامت مفارز الجهاز بتحديد هوية متهمين اثنين وإلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما (9) أجهزة موبايل و (5) أجهزة لابتوب وأختام متعددة".

وأشار إلى، أنه "تمت مواجهة المتهمين بالأدلة الكافية، واعترفا صراحة بإدارتهما لأكثر من (200) حساب وبيج بأسماء وعناوين متعددة، تستخدم للسب والقذف والابتزاز والتشهير مقابل الحصول على مبالغ مالية من شخصيات عامة ومعروفة".

ولفت إلى، أنه "تم تدوين أقوالهما أصولياً وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".