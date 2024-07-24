2024-07-24 12:54:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة بشكل طفيف خلال شهر الماضي يونيو /حزيران ، وفقا لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر حزيران 81.96 دولارا بارتفاع بلغ 38 سنتا وبنسبة 0.5% مقارنة 81.52 لشهر آيار".

وبين تقرير اوبك، ان "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي 2024 بمعدل سعري بلغ 81.71 دولارا، بينما سجل في عام 2023 بمعدل سعري بلغ 76.41 دولارا" .

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لاوربا بحدود 25% ولأمريكا 15%