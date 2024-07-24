تسويف أمريكي وإصرار عراقي.. البرلمان يعلنها: لا يمكن القبول ببقاء القوات الأجنبية- عاجل

2024-07-24 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اشاد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، بإصرار وجدية الحكومة في حسم ملف اخراج القوات الأجنبية من العراق.

وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني جادة وعازمة على انهاء ملف اخراج القوات الأجنبية من جميع الاراضي العراقية بأسرع وقت ولهذا هي تحاور وتفاوض الجانب الامريكي بوتيرة عالية جداً".

وأضاف انه "بكل تأكيد الجانب الامريكي يسعى إلى المماطلة والتسويف، لكن مقابل ذلك هناك أرادة حكومية عراقية لحسم الملف مدعومة سياسيا وشعبيا، ولا يمكن القبول باي شكل من الأشكال ببقاء اي قوة اجنبية تحت اي مسمى كان".

وبالرغم من إعلان ان انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق أحد اهم محاور زيارة السوداني الى واشنطن والتي جرت منتصف نيسان الماضي، الا ان الجزء الأكبر من الأحاديث والنقاشات ومذكرات التفاهم الموقعة ركزت على إيجاد او انتقال العلاقة من الجانب الامني الى جوانب تنموية اخرى، الا انها لم تتضمن انهاء التعاون الأمني بالكامل، فيما تنفي التصريحات الامريكية أي حديث او نية للانسحاب التام من العراق.