2024-07-24 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

انتقدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، حول قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، معتبرة تصريحاته “أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم”، حسب وصفها. وقال إعلام الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “هيئة الحشد الشعبي ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، ضد قانون […]

ظهرت المقالة هيئة الحشد تنتقد تصريحات الحلبوسي: نرفض أساليب تشويه صورة مجاهدينا أولاً على ايشان.