الكتلة الايزيدية تقاطع جلسة البرلمان بسبب "العفو العام" وتحذر من تمريره

2024-07-24 14:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الكتلة الايزيدية النيابية في مجلس النواب العراقي، مقاطعتها لجلسة المجلس المقررة اليوم الاربعاء، بسبب تضمينها لمشروع قانون العفو العام.

وقال رئيس الكتلة، نايف خلف سيدو، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نعلن للرأي العام عدم مشاركتنا في جلسة مجلس النواب اليوم بسبب إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال".

وأكد رئيس الكتلة "رفض التصويت على القانون"، مشيراً الى أن "ذلك يأتي استنادا الى القناعة بأن العفو العام لا يخدم مصلحة العراقيين ويعطي فرصة للافلات من العقاب لبعض جرائم العصابات الارهابية".

ودعا القوى السياسية الى "اعادة النظر في القانون ورفضه"، محذراً من "الآثار المترتبة عليه في حال التصويت عليه".