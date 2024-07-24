شمول 200 ألف أسرة من مستفيدي الرعاية الاجتماعية بالضمان الصحي

2024-07-24 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي علي أحمد عبيد، اليوم الأربعاء، شمول نحو 200 ألف أسرة من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، فيما أشار الى قرب شمول 250 ألف آخرين بعد تدقيق أسمائهم. وقال عبد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إنه تم شمول أكثر من 200 ألف أسرة من المستفيدين للرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مشيرا الى وجود شبكة من الباحثين لتحديث بيانات المستفيدين لشمولهم بالضمان الصحي. وأضاف عبد أن أكثر من 250 الف سيتم شمولهم خلال الايام القادمة من خلال منصة أور بعد تدقيق أسمائهم، مبينا ان الهيئة تعاقدت مع الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية.