هيئة الحشد الشعبي: نرفض ما صدر من الحلبوسي ضد الحشد

2024-07-24 14:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكدت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عملها بموجب القوانين، مشددة على رفضها أساليب تشويه صورة مسلحيها. وذكرت الهيئة في بيان أنها "ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمسلحي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها"، مؤكدة أن "هيئة الحشد الشعبي تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية". وأضافت: "نرفض أساليب تشويه صورة قوات الحشد الشعبي والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها الشعب العراقي من خلال اختلاط