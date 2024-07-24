توترات المنطقة وتخفيف حدتها على طاولة السامرائي والسفير التركي

2024-07-24 14:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، مع السفير التركي في العراق أنيل بورا عنان، الأوضاع الإقليمية والدولية والدور الذي تلعبه بغداد وأنقرة على صعيد التنسيق والتعاون لتخفيف حدة التوترات في المنطقة.

وقال تحالف العزم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس التحالف مثنى السامرائي استقبل، اليوم الأربعاء، في مكتبه ببغداد السفير التركي في العراق أنيل بورا عنان".

وأضاف البيان، ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الجارين"، مبينا ان "الجانبين تطرقا إلى الأوضاع الإقليمية والدولية والدور الذي تلعبه بغداد وأنقرة على صعيد التنسيق والتعاون لتخفيف حدة التوترات في المنطقة".

وأكد رئيس تحالف العزم والسفير التركي، بحسب البيان على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والتركي".



