حماية الأربعينية بأحدث التقنيات .. رادارات متنقلة ترافق الزائرين لضمان سلامتهم

2024-07-24 14:48:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن اللجنة العليا لتأمين ومتابعة ملف الزيارة الأربعينية اجتمعت اليوم الأربعاء، للاستماع إلى عرض الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة في المحافظة.

وأوضح الشمري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في محافظة ذي قار، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن اللجنة قد استعرضت حتى الآن الخطط الأمنية والخدمية لأربع محافظات، مشيراً إلى أن الخطط تتضمن تنسيقاً بين الجوانب الأمنية والخدمية.

وأضاف الشمري أن اللجنة أبدت بعض الملاحظات على الخطط الخدمية وتم إجراء التعديلات اللازمة في بعض المحافظات، بينما تمت المصادقة على الخطط الأخرى.

وفي سياق الحديث عن تحسين الإجراءات هذا العام، ذكر الشمري أن الخطط السابقة اعتمدت على الانتشار الواسع خلال أوقات الزيارة، مما أدى إلى زيادة الحوادث المرورية وتسبب في وفاة عدد كبير من العراقيين والأجانب.

وتابع، أن وزارة الداخلية قد بدأت هذا العام في شراء رادارات متنقلة، ستُستخدم على الطريق الدولي السريع والطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية، لمراقبة سرعة وسائل النقل، كما سترافق هذه الرادارات استنفاراً لمديريات المرور كافة.

وأشار الشمري إلى أنه سيتم تخصيص عناصر أمن مختصين هذا العام ليس فقط للأمن، ولكن أيضاً للسيطرة على حركة الزوار وتفادي حوادث الدهس.

ووصل الشمري صباح اليوم الى محافظة ذي قار جنوبي العراق، وعقد فور وصوله اجتماعا مع المحافظ مرتضى الإبراهيمي بحضور القيادات الأمنية، لبحث آخر الاستعدادات والخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية المرتقبة .