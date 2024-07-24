تصنيف عالمي جديد يضع الجواز العراقي قبل السوري وبعد اليمني و الصومالي

2024-07-24 14:48:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشرت شركة الاستشارات الخاصة بالهجرة "هينلي آند باتنررز" (Henley & Partners) ومقرها لندن، مؤشرها بشأن اقوى واضعف جوازات السفر في دول العالم الدول العربية من ضمنها العراق للعام 2024.

ووفقا للتصنيف، فقد تصدر جواز سفر سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وتأتي: اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا في المرتبة الثانية في قائمة أقوى جوازات السفر، حيث يمكن السفر دون تأشيرة الدخول إلى 192 وجهة.

وتأتي في المرتبة الثالثة جوازات سفر كل من: النمسا، وفنلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا وكوريا الجنوبية، والسويد، حيث يتيح جواز سفر أي منها السفر إلى 191 وجهة دون تأشيرة الدخول.

جوازات السفر العربية

وعلى مستوى باقي الدول العربية، احتل جواز السفر القطري المرتبة الـ 46 عالميا، حيث يتيح لحامله السفر دون تأشيرة إلى 107 وجهات.

فيما جاء جواز السفر الكويتي في المرتبة الـ 49 عالميا، ويتيح السفر إلى 99 وجهة.

واحتل جواز السفر السعودي المرتبة الـ 56 عالميا، بنحو 88 وجهة، بينما جاء جواز سفر سلطنة عمان في المرتبة الـ 58 عالميا، بنحو 86 وجهة.

واحتل جواز السفر المغربي المرتبة الـ 68 عالميا، إذ يتيح السفر إلى 72 وجهة دون تأشيرة، وجواز التونسي في المرتبة الـ 71 بنحو 69 وجهة، والجزائري في المرتبة الـ 84 بنحو 55 وجهة، والمصري في المرتبة الـ 87 ويتيح السفر إلى 52 وجهة.

أما فيما يتعلق بأضعف جواز سفر، فقد صنف المؤشر ان سوريا في المركز الـ 102 عالمياً بدخول مواطنيها إلى 28 دولة بدون تأشيرة، ثم العراق في المركز الـ 101 عالمياً ويتيح جوازها سفرها الدخول إلى 31 دولة بدون تأشيرة، تليها اليمن صاحبة المركز الـ 100 عالمياً، ويدخل مواطنوها 33 دولة بدون تأشيرة، والصومال الـ99 عالمياً، 35 دولة بدون تأشيرة، وليبيا الـ98 عالمياً، 39 دولة بدون تأشيرة، وفلسطين الـ97 عالمياً، 40 دولة بدون تأشيرة,

أوضح يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لـ"هينلي" في تصريحات نقلتها بلومبرغ: "لم تعد القدرة على السفر دون الحصول على تأشيرة إلى مجموعة واسعة من الوجهات مسألة رفاهية فحسب، بل إنها أداة اقتصادية قوية يمكن أن تدفع النمو وتعزز التعاون الدولي و تجذب الاستثمار الأجنبي".