2024-07-24 14:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، تراجع معدلات الحرارة بمقدار 3 درجات في العراق بتأثير كتلة هوائية معتدلة، مبيناً انها معدلات استثنائية منذ 9 سنوات ابتداءً من السبت القادم.

وقال الزيادي في منشور له على منصة "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "البلاد ستتعرض ابتداءً من السبت القادم إلى تقدم كتلة هوائية معتدلة بسبب حوض علوي بارد يؤدي إلى تراجع معدلات الحرارة بفارق 3 درجات، ودون المعدل السنوي في مثل هذا الوقت من السنة، مع هبوط نشاط الرياح الشمالية والتي ستجعل الأجواء صيفية اعتيادية".

وأضاف، إن "درجة الحرارة في العاصمة بغداد ومدن الوسط والجنوب من المتوقع أن تكون قرابة 47-43 مئوية"، لافتاً إلى أن "هذه المعدلات تعتبر استثنائية منذ 9 سنوات".

وأشار إلى أن "الأجواء ستستمر طيلة الأسبوع الأول من شهر آب القادم بهذا المعدل"، مؤكداً أنه "لا توجد موجات حر ساخنة في المدى القريب".