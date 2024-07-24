بغداد ترفع وتيرة التنسيق الاستخباري مع أربيل: لا جدوى من هروب المطلوبين للإقليم

2024-07-24 15:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف عضو لجنة البيشمركة والأسايش في برلمان إقليم كردستان السابق سعيد مصطفى، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، التنسيق الحالي بين بغداد وأربيل بأنه على أعلى المستويات.

وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المرحلة الحالية تشهد تنسيقا عاليا بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم، والأجهزة الأمنية في بغداد، وهو على أعلى المستويات".

وأضاف، إن "هذا التنسيق يسفر بشكل دائم عن إلقاء القبض على مجاميع كبيرة من الإرهابين والمجرمين والمطلوبين للقضاء، ولم يعد بإمكان المتهمين الهروب إلى الإقليم أو أي مكان آخر، بسبب قوة التنسيق، وتبادل المعلومات بين الطرفين".

وبين فترة وأخرى، تعلن القوات الأمنية الاتحادية بالتعاون مع القوات الأمنية في إقليم كردستان عن عمليات مشتركة للإطاحة بإرهابيين واحباط مخططاتهم.