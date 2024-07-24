2024-07-24 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع-حسن الفواز

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، عن تسويق 700 ألف من خطوط الألياف الضوئية (FTTH) ، فيما أشارت إلى حملة توعية وتثقيف للمواطنين بأهمية التحول إلى الألياف الضوئية وإعلامهم بالخطوط والمناطق الجاهزة.

وقالت الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة دأبت على التوسع الكبير والإنجاز المتسارع لأكبر عدد من خطوط الألياف الضوئية الواصلة للمنازل المسماة (ftth) حيث وصلنا لـ 3 ملايين ونصف المليون، إلا أن الوكلاء وأصحاب الأبراج متمسكون بالبقاء على تقديم خدمة الإنترنت بواسطة الواي فاي لأنهم يربحون أرباحاً كبيرة من الواي فاي قياساً بالانتقال لـ ftth لذلك هم متمسكون بأبراج الواي فاي".

وأضافت الياسري، أن "تقنية الواي فاي ضعيفة ومحدودة وتقدم خدمة سيئة للمواطن، إذ تصله الخدمة السيئة وهو غير مدرك ما هو السبب، وذلك لأن خدمة الواي فاي لا تنتقل الى الألياف الضوئية"، مشيرة إلى أن "الألياف الضوئية هي تقنية سريعة جدا وتعتبر واسعة النطاق".

وتابعت: "نحن نراهن على ثقافة المواطن بهذا التحول ونأمل أن تكون لديه الإرادة والتوعية الكافية والثقافة للانتقال من الواي فاي إلى ftth".

وأكدت أن "الألياف موجودة وجاهزة ، حيث يوجد هناك 3 ملايين ونص المليون خط ،مسوق منها 700 ألف فقط" ،لافتة إلى أن "الوزارة ماضية الى حملة توعية وتثقيف وإعلام قوي وفرق جوالة تنتقل إلى منازل المواطنين لإعلامهم بالخطوط والمناطق الجاهزة".