الإعلام الحكومي: رفع أكثر من (7) ملايين وثيقة صحة صدور عبر بوابة أور

2024-07-24 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، رفع أكثر من 7 ملايين وثيقة صحة صدور عبر بوابة أور.

وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بادر بتأسيس رابط عبر بوابة أور الإلكترونية دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يرتبط بالمؤسسات والوزارات في بغداد والمحافظات".

وأوضح، أنه "تم إنشاء واستحداث هذا الرابط ‏وتدريب المستخدمين عليه ومنح المسؤولين عن هذا الملف يوزرنيم وباسوورد خاص يستطيع الدخول من خلاله والقيام بتحديث بيانات الجهة أو المؤسسة أو الوزارة".

ونوه، بأن "‏قاعدة البيانات تبدأ من الرئيس الأعلى مروراً بموظفي الدرجات الخاصة عبر أرقامهم وإيميلاتهم وآلية التواصل معهم، علاوة على تحديث البيانات الخاصة بأخبار المؤسسة من خلال نشر نشاطاتها على موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأردف، أن "بوابة أور قدمت حتى الان 410 خدمات إلكترونية فيها تماس مباشر مع المواطنين"، مبينا أن "‏عملية الأتمته للمؤسسات واستحداث الروابط الخاصة بالخدمات المقدمة لوزارات الدولة مستمرة".

وتابع، أنه "بمجرد مفاتحة مركز البيانات الوطني بشأن أي مؤسسة رسمية لغرض استحداث رابط لخدمة معينة ‏سيكون التعامل معها على الفور".

‏وبشأن مشروع إلغاء صحة الصدور الورقية ذكر مجيد، أن "مشروع إلغاء صحة الصدور الورقية هو مشروع وطني كبير أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانضمت إليه حتى الان 82 مؤسسة، حيث تم إصدار 7,000,000 وثيقة إلكترونية بدل وثيقة صحة الصدور الورقية".

واستدرك، أن "المشروع أسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين واختزال الوقت والتقليل من عمليات الفساد والابتزاز".