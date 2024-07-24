وزير العمل يزف البشرى لمستفيدي الحماية الاجتماعية المنقولين إلى الداخلية

2024-07-24 16:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، اكمال الإجراءات التدقيقية لمستفيدي الحماية الاجتماعية الذين تتراوح أعمارهم بين 18و25 سنة من المشمولين بنقل تخصيصاتهم إلى وزارة الداخلية.

وقال الاسدي بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "المستفيدين سيتلقون اليوم على هواتفهم النقالة رسائل نصية بشأن عناوين المراكز التدريبية التي سيتم إكمال إجراءات الفحص والتعيين فيها".

وأضاف أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أرسلت في وقت سابق بيانات أكثر من 37 ألف مستفيد ممن تتراوح أعمارهم بين 18و25 عامًا إلى وزارة الداخلية من أجل التعاقد معهم لمدة 3 سنوات وبعدها يتم تثبيتهم على الملاك الدائم".

واكد أن "هذه التجربة نجحت لدينا وهي الأولى، وبالإمكان تعميمها على باقي الوزارات للحصول على فرص عمل لمستفيدي الهيئة".