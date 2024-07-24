ناد إنجليزي يخطط لإحياء مسيرة نجم السيتي

2024-07-24 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام، اليوم الاربعاء ( 24 تموز 2024)، ان أحد الأندية الإنجليزية يستعد لإنعاش مسيرة كالفين فيليبس، لاعب وسط مانشستر سيتي، من خلال التحرك لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن "صاحب الـ 28 عاما يريد اللعب في فريق يضمن له الحصول على فرصة المشاركة بانتظام خاصة بعد تراجع مستواه، وهو ما أدى لاستبعاده من قائمة إنجلترا في بطولة يورو 2024.

من جانبها، ذكرت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية أن "نادي إيفرتون بات مهتما بالحصول على خدمات فيليبس".

المصدر: وكالات