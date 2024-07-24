2024-07-24 16:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة الأربعاء إن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، ما أثّر على نحو تسعة بالمئة من سكان العالم. وقدّرت في تقرير بأن نحو 733 مليون شخص قد واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتا لمدة ثلاث سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كوفيد-19. وبعد مضي سبع سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي يمثل فيها القضاء على الجوع التام وتحقيق الامن الغذائي الهدف الثاني منها، لا يزال تحدي القضاء على الجوع وتحقيق الامن الغذائي بكافة اشكاله هدف بعيد المنال، بسبب الازمات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي