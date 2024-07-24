دزيي لقناة8: خسائر إيقاف تصدير نفط الإقليم بلغت 16 مليار دولار

2024-07-24 16:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشف مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي عن الخسائر التي نتجت عن ايقاف تصدير نفط الاقليم. وقال دزيي لقناة8 ان خسائر إيقاف تصدير نفط الإقليم بلغت 16 مليار دولار، مشيرا الى استمرار المفاوضات بين بغداد واربيل بشأن استئناف تصدير النفط. واضاف ان جميع الجهات تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مجددا، مبينا ان ايقاف تصدير 450 الف برميل يوميا، الحق ضررا على الموازنة العامة العراقية باكثر من 16 مليار دولار. واوضح ان الغرامة التي قررتها محكمة باريس ضد تركيا لصالح العراق هي مليار ونصف المليار في المقابل خسر العراق لحد الان 16 مليار دولار، مؤكدا على