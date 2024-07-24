2024-07-24 16:24:07 - المصدر: منصة إيشان

افتتح مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس بالإنابة، محـسن المندلاوي، وبحضور 194 نائبا. وصوت المجلس على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠. كما صوت على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي. ثم أكمل المجلس القراءة الأولى لقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي. فيما أجل مجلس النواب […]

ظهرت المقالة البرلمان يقرأ قانون تقاعد الحشد ويؤجل تعديل قانون الأحوال الشخصية أولاً على ايشان.