الحشد الشعبي: قانون الخدمة والتقاعد سيضمن إنصاف المجاهدين من ناحية الواجبات والحقوق

2024-07-24 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، أن قانون الخدمة والتقاعد سيضمن إنصاف المجاهدين من ناحية الواجبات والحقوق.وقال الفياض في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" نثمن مضي مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى لقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".وأضاف، أن" هذا القانون قد تم إعداده ودراسته من قبل المتخصصين في هيئة الحشد الشعبي بشكل مستفيض وقد تم التصويت عليه بالإجماع في مجلس الوزراء".وتابع أن" هذا القانون سيضمن إنصاف المجاهدين من ناحية الواجبات والحقوق تحت مظلة القانون وإمرة القائد العام للقوات المسلحة؛ لذلك ندعو مجلس النواب الموقر للمضي قدماً في تشريع القانون خدمةً للأبطال المجاهدين ووفاءً لتضحيات الجرحى ودماء الشهداء الخالدين".وأنهى مجلس النواب اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.