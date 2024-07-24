رئيس الجمهورية يصل إلى باريس لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

2024-07-24 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بدعوة من نظيره الفرنسي".وتوجه رئيس الجمهورية صباح اليوم الأربعاء، الى فرنسا لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.