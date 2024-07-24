ضمنهم أيمن حسين.. أبرز 10 نجوم في أولمبياد باريس

2024-07-24 17:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتنطلق مساء اليوم الاربعاء منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بمشاركة منتخبنا الاولمبي الى جانب المنتخبين المصري والمغربي يمثلون العرب في الاولمبياد.وتشارك المنتخبات بلاعبين دون سن 23 عاما، وفقا للقوانين الأولمبية، ولكن يسمح لكل منتخب باستخدام 3 لاعبين دون سن محدد.وسيشارك في البطولة عدد من النجوم العالميين، هنا أبرزهم:أيمن حسين (نادي الخور ومنتخب العراق الأولمبي).محمد النني (نادي أرسنال ومنتخب مصر الأولمبي).خوليان ألفاريز (نادي مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين الأولمبي).نيكولاس أوتاميندي (نادي بنفيكا ومنتخب الأرجنتين الأولمبي).أشرف حكيمي (نادي باريس سان جرمان ومنتخب المغرب الأولمبي).ميشيل أوليسيه (نادي بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا الأولمبي).ألكسندر لاكازيت (نادي ليون ومنتخب فرنسا الأولمبي).نابي كيتا (نادي فيردر بريمن ومنتخب غينيا).سفيان رحيمي (نادي العين ومنتخب المغرب الأولمبي).باو كوبارسي (نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا الأولمبي).