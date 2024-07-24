البرلمان يؤجل القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام

2024-07-24 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اجل مجلس النواب، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئاسة البرلمان أجلت القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام للجلسات المقبلة بسبب الخلافات السياسية حول التعديل والاعتراض عليه".

هذا ورفع مجلس النواب، جلسته الى اشعار اخر، بعد ان صوت على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، وعلى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، فما اجل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.